Karabük’te bir apartmanın 3. katında çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 75. Yıl Mahallesi 55 No’lu Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında çıktı. İsmet G.’nin yalnız yaşadığı evinden dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, dumandan etkilenen İsmet G., ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının prize takılı olan saç kurutma makinesinden çıktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.