Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki Abidin Kuş, tedavi gördüğü hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 23 Kasım’da Nurdağı ilçesi Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken anne Arzu Kuş ile 3 yaşındaki oğlu Abidin Kuş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Küçük Abidin 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Durumu ağır olan küçük Abidin, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Abidin Kuş, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.