Edinilen bilgiye göre, 29 Kasım’da Boyabat’a bağlı Yeni Mahalle Sinop Caddesi’nde saat 05.00 sıralarında bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalarak etkilenen evli ve 1 çocuk babası Barış Çaylak(27), sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 10 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Çaylak, hayatını kaybetti.

Çocuklar polis maskotu ‘Kanka’ ile eğlenerek öğrendi

Çocuklar polis maskotu ‘Kanka’ ile eğlenerek öğrendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 27 yaşındaki genç, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.