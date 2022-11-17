Gaziantep’te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Ebrar Ok, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Gaziantep’te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Ebrar Ok, kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Yangın, 8 Kasım 2022 günü Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi Sofdağı Sokak’ta bulunan bir evde çıkmıştı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 4 yaşındaki Ebrar Ok evde mahsur kalmış ve dumanların kapladığı evden güçlükle kurtarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Ebrar, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaldırıldığı özel hastanede 9 gündür yaşam savaşı veren 4 yaşındaki Ebrar Ok, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ebrar’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.