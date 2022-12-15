Karabük’te sobadan çıktığı tahmin edilen yangında dumandan boğulan 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Karabük’te sobadan çıktığı tahmin edilen yangında dumandan boğulan 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Bulak köyünde 3 katlı evin ikinci katında meydana geldi. Hilmi Abdulzerak isimli vatandaşa ait evde iddiaya göre sobadan kaynaklı yangın çıktı. Duman kokusuna uyanan Abdulzerak ve eşi yangını fark edince panikle kendilerini dışarı attılar. Daha sonra odasın uyuyan annesine ulaşmaya çalışan Hilmi Abdulzerak, yoğun dumandan dolayı annesine ulaşmada başarılı olamayınca jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Anne Hanife Abdulzerak’ın odasına giren ekipler yaşlı kadının hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadının oğlu Hilmi Abdulzerak,’’Gece soba yakmıştık. Acayip bir koku geldi. Kalktığımda her taraf duman içerisindeydi’’ dedi.