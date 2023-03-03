Bursa’nın İnegöl ilçesinde tek katlı müstakil ev alev alev yandı. Yangına müdahale için çıktıkları çatının çökmesi üzerine evin içine düşen 3 itfaiye eri ölümden dönerken, yaşadıkları büyük tehlikeye rağmen yangını söndürmeye devam etti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tek katlı müstakil ev alev alev yandı. Yangına müdahale için çıktıkları çatının çökmesi üzerine evin içine düşen 3 itfaiye eri ölümden dönerken, yaşadıkları büyük tehlikeye rağmen yangını söndürmeye devam etti.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Övgü Sokak’ta bulunan Mehmet Eren’e ait tek katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere yakından müdahale etmek için çatıya çıkan 3 itfaiye eri, çatının çökmesi ile evin içine düştü. Yara almayan itfaiye erleri, yaşadıkları tehlikeye rağmen yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.