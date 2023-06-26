Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında cesedi bulunan 32 yaşında Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’in, yapılan ön otopsi sonucunda boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay, 23 Haziran tarihinde Sarıana Mahallesi’nin üst tarafındaki kızılçam ormanlarında meydana geldi. 5 hektar alanın yanması ile sonuçlanan ormanlık alan yangınında erkek cesedi bulundu. Orman yangını ve cesetle ilgili olarak iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. Yapılan incelemelerde bulunan cansız bedenin 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’e ait olduğu belirlendi.

“Boğularak öldürülmüş”

32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’in yapılan ön otopsisinde boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ön otopsi sonucunda şahsın ciğerlerinde duman ya da karbonmonoksit birikimine rastlanmadığı belirtildi. Kesin otopsi raporunun 4 ile 8 hafta içinde netleşeceği öğrenildi. Öte yandan Muhammed’in ailesine ulaşılıp DNA testi ve cenaze işlemleri için Belçika Konsolosluğu ile irtibata geçildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Asayiş Büro ekipleri şahsın ölümüne sebep veren kişi veya kişilerle ilgili soruşturmalarına devam ediyor.