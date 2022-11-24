Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 4 çocuklu Çeken ailesinin evlerinde çıkan yangın tüm eşyalarını kül etti. Canlarını zor kurtardıkları çocuklarının çantaları bile yanan aile yardım bekliyor.

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 4 çocuklu Çeken ailesinin evlerinde çıkan yangın tüm eşyalarını kül etti. Canlarını zor kurtardıkları çocuklarının çantaları bile yanan aile yardım bekliyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Yeni Mahalle İsfendiyar sokakta bulunan tek katlı ahşap evde sobadan çıkan yangın kısa sürede yayıldı. Alevler ahşap evi küle çevirdi. Anne Nurşen Çeken çocuklarını kurtardı. Ancak tüm eşyaları alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının başlangıcında çocukların “Anne odada ışık var” diye seslenmeleri üzerine baktığında çatıdan düşen kıvılcımlarla karşılaştığını anlatan Nurşen Çeken, “Çocuklar sobanın yanında ısınıyorlarmış. Karınları acıkınca mutfağa geçmişler. O sırada kızım ‘Anne odada ışık var’ deyince koşup geldiğimde çatı odanın ortasına düşmüştü. Çocuklarımı hemen balkona çıkarttım. Evimiz tamamen yandı” diye konuştu.

20 yıldır inşaat işçiliği yaparak kiralık evde yaşayan ailesinin geçimini sağlamaya çalışan baba Mesut Çeken, "Eşim ağlayarak evimizin yandığını söylediğinde dünyam başıma yıkıldı. Hemen eve koştum. Sonuçta Allah’tan geldi. Çok şükür Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin de zamanında müdahalesiyle çocuklarımda hayatta. En çokta buna şükrediyorum. Eşyalarımız, elbiselerimiz, çocukların kırtasiyeleri, çantaları hepsi yandı” şeklinde konuştu.

Yakınlarının yanına sığındıklarına değinen Çeken, hayata yeniden tutunmak için yetkililerden ve hayırseverlerden destek istedi.