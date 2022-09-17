Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında bir ev ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çıkan yangında bir ev ve minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Bakçıkhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muharrem A., isimli vatandaşa ait evden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada evi saranlar alevler bahçede bulunan minibüse de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alınırken, yangında ev ile birlikte minibüs kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.