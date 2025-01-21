Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında 3 yakınından 2’si vefat eden Cevat Özkoç, "Çok üzgünüz" dedi.

Gece saat 03.30 sıralarında yangının çıktığı Grand Kartal Otel’de vatandaşların endişeli bekleyişleri sürüyor. Otelde konaklayan 3 yakınından 2’sinin hayatını kaybettiğini söyleyen Özkoç, "İçeride yakınlarım vardı. Ablamın çocukları var. Enes’in sağ olduğunu öğrendik ama diğerlerinin vefat haberini aldık saat 10.00 sıralarında. Şuanda çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok" dedi.

Otelin bulunduğu bölgeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köyde ikamet eden İdris Bilgi ise "30 kilometre aşağıda oturuyorum. Duyar duymaz elimden belki bir şey gelir diye buraya geldim. Cansız bedenlerin çıkarılmasında ve yangını söndürme çalışmalarında yardımcı olmaya çalıştım. Geldiğimde otel yanıyordu. Herkes bir şey yapmaya çalışıyordu" diye konuştu.