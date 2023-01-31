Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yangın, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında itfaiye ekiplerince evde yapılan aramada 1 yaşındaki Ömer Halis Dursun’un yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Cezaevine 2 bin kitap bağışı

Cezaevine 2 bin kitap bağışı

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