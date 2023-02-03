Antalya’nın Serik ilçesinde 3 kişinin kaldığı evde yangın çıktı. Yangın sonrası kendini dışarı atan kız kardeşler, yanan evleri için gözyaşı dökerken, amcaları itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde 3 kişinin kaldığı evde yangın çıktı. Yangın sonrası kendini dışarı atan kız kardeşler, yanan evleri için gözyaşı dökerken, amcaları itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bir evin 2’nci katında meydana geldi. Dumanları fark eden mahalle halkı durumu 112 itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, uykuda yakalan iki kız kardeş can havliyle kendini dışarı attı. Apartmanda bulunan kızların amcası ise, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yangında ev ise kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Komşu Havva Yıldırım, "Yangının neden çıktığını bilen yok. Çocuklar uyuyordu. Bir bakıyorlar her yer duman. Bunlara yardım edin yetim bunlar. Ben de olsa da versem ama yok yardım edin" dedi.