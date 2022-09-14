MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Ula ilçesi, Gökova Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan yangına karadan müdahale edilirken, sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da müdahaleye başladı.

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Ula ilçesi, Gökova Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan yangına karadan müdahale edilirken, sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da müdahaleye başladı.

Edinilen bilgiye göre, Gökova Mahallesi, Kozlukuyu mevkiindeki sık ormanlık alanda gece saatlerinde yangın başladı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarla birlikte etkisini arttırarak sürdüren ve geceyi aydınlatan alevleri söndürmek için ekiplerin karadan müdahalesi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesinde 8 helikopter, 5 uçakla hava müdahalesi başlarken, karadan da 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer, 400 yangın söndürme işçisi müdahalesi devam ediyor.