Çorum’un İskilip ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

Çorum’un İskilip ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçukur köyüne bağlı Sopak Mahallesi’nde yangın ihbarı sonrası İskilip Belediyesi itfaiye ekibi yola çıktı. Mehmet A. yönetimindeki araç Harun köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ve itfaiye erleri Ali Osman K. ve Burak B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın duyulmasının ardından Belediye Başkanı Ali Sülük İskilip Devlet Hastanesi’ne geldi. Yaralı itfaiye erlerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinin ileten Başkan Sülük, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.