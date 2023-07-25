Hatay’ın Antakya ilçesinde başlayan orman yangınına 2 uçak, 9 helikopterle müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Kisecik Mahallesinde ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan 2 uçak ve 9 helikopter ile karadan ise 10 arazözle müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük bir gayret harcanıyor.