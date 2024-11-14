DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Sağlık Müdürlüğü eğitim birimi koordinasyonunda itfaiye ekipleri tarafından müdürlükte görevli personellere yönelik yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı geçekleştirildi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli afet ve acil durumlardaki bilgi ve becerisini artırmak karşılaşılabilecek bir yangın halinde, yangına en hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edilerek oluşabilecek zararları en aza indirmek ve yaşanabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla eğitim düzenlendi. Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimde personellere yangın söndürme, yangın söndürücülerinin kullanımı, LPG ve doğalgaz kullanımı, gaz ve duman dolu ortamda hareket, ev kazaları ve önlemler konularında eğitim düzenlendi.

Eğitim sonrasında bilgilerini tazeleyen personeller itfaiye ekipleri eşliğinde İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki yangına tüplerle müdahale ettiler.