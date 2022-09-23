Tokat’ta yangın tüpünün balyozla ezilmek istenmesi sonucu bir kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat’ta yangın tüpünün balyozla ezilmek istenmesi sonucu bir kişinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Turhal Sanayi Sitesi’nde bulunan bir hurdacıda eski yangın tüpü balyozla ezilmek istenirken patlama meydana geldi. Patlamanın etkisi ile yangın tüpünün kopan vanası A.G.’nin (49) bacağına çarptı. Diz altından yaralanan A.G. ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesine sevk edildi. A.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangın tüpünün balyozla ezilmesiyle patlamanın meydana geldiği, patlamanın etkisiyle de fırlayan parçanın orada oturan A.G.’ye çarptığı görüldü.