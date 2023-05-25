Gaziantep’te bir araçta yapılan aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu 24 Mayıs tarihinde Şahinbey ilçesinde bir araçta yapılan aramada yangın tüpleri içerisine gizlenmiş 5 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldı.