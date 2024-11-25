Denizli’nin Çardak ilçesinde 2 mürettebatın hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı helikopter kazasının davasında karar çıktı. Pilotaj hatası sonucu düştüğü kesinleşen davada iki Rus pilota 5’er yıl hapis cezası verilirken, Türk gözlem pilotu ise beraat etti.

21 Eylül 2022’de Marmaris’teki orman yangına destek için Kastamonu’dan kalkış yapan yangın söndürme helikopterinin Denizli’nin Çardak ilçesinde düşmesi sonucu 2 Rus mürettebatın hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı kazanın devam eden duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada Kastamonu’dan hareket ederek Marmaris’teki orman yangınına müdahale için giden helikopterin pilotaj hatası nedeniyle düştüğü kesinleşti. Karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Rus vatandaşı kaptan pilot Egor Turkof, yardımcı pilot Ilia Ivanchenko ve gözlem pilotu Ömer Can Çakır ile avukatları katıldı. Mütalaa veren savcı, Rus uzmanların yaptığı kaza kırım raporuna atıf yaparak, Rus iki pilotun kusurlu olduğu görüşünü hatırlattı.

Mütalaada, havanın sisli olması nedeniyle pilotların fazladan yakıt harcadığı ve kazanın bu nedenle meydana geldiği belirtildi. Pilotların, yakıtın bitimine yakın güvenli bir yere inmek yerine Çardak Havaalanı’na varmayı amaçladıkları fakat yakıt havaalanına varmadan bitmesi sonucu kazanın meydana geldiği ifade edildi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılanan pilot Egor Turkof ve yardımcı pilot Ilia Ivanchenko’yu 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Gözlem pilotu Ömer Kaan Çakır ise beraat etti. Mahkeme heyeti istinaf yolunun açık olduğunu ifade etti.

Olayın geçmişi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düşmüştü. Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Iakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu ve kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot Ilia Ivesenkhıo, 2’inci pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilmişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ise kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.