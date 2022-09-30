İzmir’in Kınık ilçesinde yangın söndürme havuzunda cansız bedenleri bulunan 10 ve 12 yaşlarında iki kardeş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’in Kınık ilçesinde yangın söndürme havuzunda cansız bedenleri bulunan 10 ve 12 yaşlarında iki kardeş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Kınık ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Poyracık Mahallesi’nde oturan evli ve 3 çocuk babası Sadettin Pala, çocukları Eymen (10) ile Ömer’den (12) bir süredir haber alamayınca saat 17.00 sıralarında yakınları ile birlikte arama çalışması başlattı. Arama sonucunda Çümbülce mevkiinde bulunan yangın söndürme havuzunun yakınında çocuklara ait olduğu değerlendirilen elbise ve ayakkabılar bulundu. Bunun üzerine Pala ve yakınlarınca durum sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ve Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, havuzun çevresinde yaptıkları incelemenin ardından adrese balık adam ve AFAD görevlileri çağırıldı. Olay mahalline gelen ve havuza giren balık adamlar, Eymen ve Ömer’in cansız bedenine ulaştı.

Arkadaşları ön safta namaz kıldı

Eymen ve Ömer Pala kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. İki kardeşin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Poyracık Mezarlık Camii’ne götürüldü. Cenazeye Pala ailesi, mahalle sakinleri ve iki kardeşin arkadaşları katıldı. Eymen ve Ömer Pala kardeşlerin arkadaşları cenaze namazında en ön safta yer alırken, kardeşlerin cenazesi burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.