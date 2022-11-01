Bingöl merkezde bir okulun yangın merdivenlerinin demirindeki boşlukta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Bingöl merkezde bir okulun yangın merdivenlerinin demirindeki boşlukta mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Kazım Karabekir Ortaokulunun yangın merdivenlerinden kuş sesi geldiğini fark eden görevli, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Okula giden ekipler, yangın merdivenlerinin demirlerindeki boşlukta bir kuşun mahsur kaldığını gördü. Demir kesme makası ile sıkıştığın yerden kurtarılan kuş, görevli ve ekiplerce beslendikten sonra doğaya salındı.