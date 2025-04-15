Sakarya’nın Karasu ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile otomobilin kavşakta çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu-Kocaali D010 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Karasu Mahallesi’nde yangın ihbarına gitmek için yola çıkan itfaiye aracı ile A.G. kontrolündeki 41 RT 107 plakalı otomobil Adliye kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak büyük hasar oluşan otomobil sürücüsü A.G. ile yanında yolcu olarak bulunan Y.G. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.