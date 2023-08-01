Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gecekonduda yangın ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan kontrollerde yangına rastlanmazken sokağa dökülen mahalleli olan biteni meraklı gözlerle izledi.

Olay, Fatih Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre gecekondunun çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaptığı incelemede duman ve alevle rastlamadı.

Öte yandan itfaiye araçlarının siren seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. Meraklı gözlerle itfaiye ekiplerini izleyen vatandaşlar daha sonra evlerine geçti.