Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir binada yangın çıktığı ve binada mahsur kalanların olduğu ihbarı 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürürken, binada bulunan ve dumandan etkilenenler için ambulans hazır bulunduruldu. Elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangının panodan çıkmadığı, evin girişinde bulunan çocuk arabası ve bisikletlerin yandığı belirlendi.

Yangın, Aşağı Hisar Mahallesi 4589 Sokak üzerinde bulunan Ali Yüzer ve kardeşlerine ait 4 katlı binada çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu yönünde 112 hattına gelen ihbar; 112 Sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın girişinde çıkan yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürürken, emniyet güçleri çevrede gerekli önlemleri aldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibi, evden çıkan vatandaşların durumlarıyla ilgilenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.