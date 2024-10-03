Düzce Belediyesi İtfaiyesi, sağlık kurumlarında yangın güvenliği konusunda farkındalığı artırmak ve acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi İtfaiyesi, toplumun her kesiminde yangın güvenliği bilincini artırmayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık kurumlarının yangın güvenliği seviyesini artırarak tehlikeler karşısında daha hazırlıklı olmalarına katkı sunmak, aynı zamanda sağlık çalışanlarının yangın anında hızlı ve etkili bir şekilde müdahalede bulunabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitimler ve tatbikatlar düzenleniyor.

İlk olarak Düzce İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde gerçekleştirilen ve 110 sağlık personelinin katıldığı eğitimde, yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Yangın söndürme ekipmanlarının doğru şekilde kullanımı ve güvenli tahliye yöntemleri gibi konular da ele alındı. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı tatbikatlarla deneyim kazandı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün kapsamlı eğitim programı, önümüzdeki günlerde Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde de devam edecek.