Parkur sporcusu Pavel Smirnov, Bolu’da yaşanan yangın faciasında hayatını kaybedenler için 150 metre yüksekliğindeki elektrik iletim kulesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

3. Boğaz köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsünün kulesine tırmanarak “350 metre” yükseklikte selfie yapan Pavel Smirnov bu kez bolu da otel yangınında vefat edenlerin anısına 150 metre yükseklikteki elektrik iletim kulesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Bolu da otel yangınında vefat eden 78 kişi anısına 150 metre yüksekliğe çıkarak Türk Bayrağı açan Pavel Smirnov, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. çekilen görüntülerde Avrupa ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan elektrik iletim kulesi üzerindeki o anlar yürekleri ağıza getirdi. Pavel daha önce bir çok farklı yüksek yapıya tırmanarak parkur sporcusu olarak biliniyor.