Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangını faciasında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri açıklandı.

Bolu’nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak Salı günü saat 03.27’de çıkan yangın korkunç bir trajediye neden oldu. Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı o felaket gecede hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 78’e yükseldi.

Yangında yaşamını yitiren 73 kişinin isimleri:

"Nedim Türkmen, Ayşe Neva Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Ala Türkmen, Dr. Ahmet Çetiz, Habibe Çetiz, Vedat Çetiz, Sedat Çetiz, Esat Çetiz, Prof. Dr. Atakan Yalçın, Elif Derin Yalçın, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Ceren Yaman Doğan, Lalin Doğan, Mehmet Cem Doğan, Ayşemin Elif Doğan, Ayşe Maya Doğan, Zehra Sena Güner Gültekin, Bilal Gültekin, Muhammet Selim Gültekin, Sümeyye Güner Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Bilal Gültekin, Enes Gültekin, Rümeysa Gültekin, Eslem Uyanık, Pelin Güngör, Burcu Filiz Güngör, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Kemal Tokcan, Can Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Atıl Enis Tokcan, Yasemen Boncuk Tüzgiray, Erhan Tüzgiray, Defne Tüzgiray, Demir Tüzgiray, Özüm Karataşlı, Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Mavi Doğan, Doğa Doğan, Dilara Ermanoğlu, Mert Doğan, Duygu Doğan, Doruk Sarıtaş, Yılmaz Sarıtaş, Nehir Sarıtaş, Kübra Tonguç Altın, Alya Altın, Feray Kanbolat, Oya Kanbolat, Seha Müge Turan, Alya Turan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Eren Bağcı, Ömür Kotan, Yiğit Gençbay, Şenol Akişli, Mina Akişli, Gülçin Akişli, Defne Arkadas, Dila İnal, Ela İnal, Laura Kurtanidze, Nergis Yıldız, Kürşat Yıldız, Alp Mercan."

73 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiği bildirildi.