Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Esra Nazik’in cenazesi memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybeden Esra Nazik’in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından dün ailesine teslim edildi. Nazik’in cenazesi ailesi tarafından memleketi Konya’ya getirildi. Esra Nazik için Meram Anasultan Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı için getirilen Nazik’in tabutuna önce annesi Şerife Nazik daha sonra babası Süleyman Nazik sarılarak vedalaştı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nazik’in cenazesi Anasultan Mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına, Esra Nazik’in ailesi, yakınları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden mezun olan Esra Nazik’in 1 ay önce işe başladığı ve yanındaki iki oda arkadaşıyla otelin 12. katında kaldıkları, yangın sırasında telefonla ailesini aradığı, yangın çıktığını söyleyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Esra Nazik’in oda arkadaşları Esra ve Şevval de yangında 12. kattaki odalarından atlayıp hayatını kaybetti.