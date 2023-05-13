Eskişehir’de bugün sabah saatlerinde çıkan yangında 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımlarıyla kurtarıldı.

Alanönü Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde bugün sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında içerde mahsur kalan 2 kişinin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.