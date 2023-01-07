Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yangın çıkan evde büyük hasar oluştu.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yangın çıkan evde büyük hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Gülmez’e ait üç katlı bir binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören komşular durumu Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri’ne bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Söndürülen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.