DÜZCE (İHA) – Düzce’de gece saatlerinde temizlik malzemeleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Düzce Valisi Selçuk Aslan’da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan temizlik üretimi yapan fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çağırılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak diğer işletmelere ulaşmadan söndürdü. Vali Selçuk Aslan yangın bölgesine giderek Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Yangının kontrol altına alınması için yoğun ve hızlı çaba sarf eden itfaiye, sağlık, güvenlik güçleri ve bölgede bulunan Düzce Arama Kurtarma Derneği ekiplerine de teşekkür etti.