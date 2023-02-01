Çoban’ın üzerine benzin dökerek kendisini yaktığı iddia edilmişti. Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Çoban’ın ölmeden bir gün önce iş arkadaşının attığı mesaj üzerine eşiyle tartıştığı öğrenildi.

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