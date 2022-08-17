Sinop’un Boyabat ilçesinde yol kenarında yanmış halde bulunan ve araçta olduğu tahmin edilen kadın için bölgede arama başlatıldı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yol kenarında yanmış halde bulunan ve araçta olduğu tahmin edilen kadın için bölgede arama başlatıldı.

Gece saatlerinde yaşandığı tahmin edilen olay Boyabat ilçesine bağlı Koçak köyünde meydana geldi. Yol kenarında yanmış halde otomobil olduğunu gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler aracın Gülten İnan’a (52) ait olduğunu tespit etti. Ailesiyle görüşen ekipler, kadının evinde olmadığını öğrenmesi üzerine soruşturmaya başladı. Çevrede ve ırmaktaki köprünün ayaklarında kan izlerine rastlayan ekipler arama çalışmaları başlattı. Hassas burunlu köpeğin de katıldığı aramalarda çevrede kadına ait bir ize rastlanılamadı.

Ardından deniz polisinin katılımıyla ırmak içerisinde arama başlatıldı. Dalgıçlar yardımıyla ırmağın derinlerinde arama çalışmaları sürdürüleceği öğrenildi.