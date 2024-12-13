Edirne’de kaza sonrası alev alan otomobilde yanarak hayatlarını kaybeden 4 gençten 3’ünün üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.

Edirne’de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 4 genç hayatını kaybetti. Otomobilin duvara çarpmasının ardından alev alması sonucu araçta sıkışan Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) yanarak hayatlarını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.