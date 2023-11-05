DÜZCE(İHA) – Düzce D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde motor kısmından yanan otobüsten geriye hurda yağını kaldı.

Yangın, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Kadir Dönmez idaresinde 57 FE 678 plakalı yolcu otobüsü motor kısmından yanmadı. Otobüs şoförü dumanları fark ederek, aracı yol kenarına çekip otobüste bulunan 23 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen otobüsten geriye hurda yığını kaldı. Yangın nedeniyle Bolu Dağında uzun araç konvoyu oluştu.