31.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sonrasında, çocuk filmleri gösterimlerine katılan öğrenciler için, “Her Çocuk İçin Bir Fidan” etkinliğinde 3 binin üzerinde fidan toprakla buluştu.

Bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, dezavantajlı bölgelerde okula giden çocuklar ilk kez sinema ile tanıştı. 3 binin üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisi, sinema salonlarında festival filmlerinden oluşan Çocuk Filmleri Seçkisini izledi.

Festivalin 2021 yılında çocuklar için başlattığı “Her Çoçuk Bir Fidan” projesi ile film izleyen tüm çocuklar için Altın Koza Hatıra Ormanına binlerce fidan dikildi. Daha önce Sarıçam ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören bölgede oluşturulan Altın Koza Hatıra Ormanında yapılan fidan dikimine onlarca öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Festival konuklarından sinema sanatçıları Levent Özdilek, Yüksel Arıcı ve söz yazarı-şair Ahmet Selçuk İlkan’ın da katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikle bir konuşma yapan Altın Koza A.Ş. Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan, “Dezavantajlı bölgelerimizde eğitim gören yavrularımız için festivalde geniş bir bölüm ayırıyoruz. Sadece bu yıl 3 binin üzerinde öğrencimizi sinema ile tanıştırdık. Festival olarak küresel ısınma ve iklim krizi ile mücadele konusunu festivalimizin bir parçası haline getirdik. Film izleyen her öğrencimiz için Altın Koza Hatıra Ormanımıza bu gün çocuklarımızla birlikte binlerce fidan diktik.” Dedi.

Ünlü oyuncu Levent Özdilek ise konuşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından yaptırılan kreşlere değindi. 12 kreşin yapımının tamamlandığını belirten Özdilek, “Çocuklarımız da bizim için birer fidan, onlar için elimizden geleni yapmalıyız. Nazım Hikmet’in ‘yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçe sine’ dizeleri bu konuda bizlerin yol göstericisi olmalıdır” dedi.

Festivalin etkinliklerini yakından takip ettiğini dile getiren Ahmet Selçuk İlkan ise, “Adana’mızın pırıl pırıl fidanları ile yemyeşil fidanlar diktik. İnşallah çocuklarımız barış, sağlık, mutluluk içinde diktikleri fidanlarla birlikte büyüyecekler. Ormanların asla yanmadığı bir ülkede, çocuklarımıza güzel bir hayat diliyorum” dedi.

Yüksel Arıcı’da festival etkinlikleri içerisinde en kıymetli bulduğu etkinliğin fidan dikimi olduğunu belirterek, “Çocuklarımızla birlikte diktiğimiz ormanların çoğalmasını, çocukların daha yeşil bir dünyada büyümesini istiyorum” dedi.