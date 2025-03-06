Samsun’da bir ortaokulda gerçekleşen yangın sonrası ortaya çıkan hasar, 15 gün içinde onarıldı. Tadilat ve onarımı yapılan okulda eğitim yeniden başladı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu’nda 03 Şubat 2025 tarihinde saat 21.20’de binaya gelen ana elektrik kablosundan kaynaklandığı düşünülen yangında meydana gelen hasarın onarımı için Samsun Valiliği tarafından gerekli planlamalar yapıldı. Samsun Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 15 gün içinde yapımı tamamlanan okul 24 Şubat’tan itibaren yeniden eğitim-öğretime açıldı. Okulun bütün birimleri isten etkilendiği için tavan dahil sınıflar, koridor ve merdiven boşlukları, idari odaları boyandı. Giriş katta bulunan ve isten etkilenen ana elektrik panosu ve kat elektrik panolarının yeniden montajı yapıldı. Dersliklerin tamamına ve koridorlara etkinlik panoları ve sınıf kitaplıkları yeniden alım yapılarak konuldu. Giriş katta bulunan ve yangından hasar gören kameralar, bina içi ses sistemi yeniden yapıldı. Ayrıca, okulu eğitime hazır hale gelene kadar ilçede bulunan Atatürk İlkokulu’nda ikili eğitim yapılarak öğrenciler eğitimlerinden geri kalmadı.