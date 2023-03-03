Gece saatlerinde Kızılaliler Mahallesinde İsmail Göçer’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müstakil evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, can kaybı olmaması sevindirdi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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