Denizli’de park halindeki bir motosiklet henüz bilinmeyen bir sebepten alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi’nde park halindeki bir motosikletten önce dumanlar yükseldi. Bir anda motosikletin alev aldığını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle motosiklette çıkan yangın söndürüldü. Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatılırken alev alev yanan motosiklet ise hurdaya döndü.