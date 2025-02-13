Hatay’da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Yanan yatakhaneden eşyalarını kurtarmaya çalışan işçilerin zor anları kameraya yansıdı.

Yangın, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde TOKİ’nin şantiye alanında yaşandı. Şantiyede işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere teslim olan konteynerlerden eşyalarını kurtarmak isteyen işçilerin zor anlarıysa kameraya yansıdı. Eşyalarını kurtarmak isterken alevlerin içerisinde kalan işçilerin yaşadığı panik anbean görüntülendi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında 10 konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.