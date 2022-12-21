Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı bir helikopter ile Sinop 72’nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı arama kurtarma gemisi tarafından açık denizde kaybolan Hüsam Sabit’i arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında Sinop’un Bozburun mevkisinde 7 mil açıkta seyreden Beata Alfa isimli Panama bayraklı kuru yük gemisinde önce patlama, ardından yangın çıktı. Patlama sırasında gemide bulunan 17 mürettebat yaralandı. Yaralılardan 16’sı kurtarılırken, vücudunun yandığı ve suya atladığı öğrenilen geminin birinci kaptanı Mısır uyruklu Hüsam Sabit bulunamadı.

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