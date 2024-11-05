Kayseri’de geçtiğimiz aylarda yanan fabrikanın hasarı Neova Katılım Sigorta A.Ş. ve Kayseri Acentesi Özenç Sigorta tarafından karşılandı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde 17 Ekim tarihinde Mitsan Makina İnşaat Tic. San. A.Ş. fabrikasında meydana gelen yangında büyük çapta hasar meydana gelmişti. Sigorta şirketi, 45 günlük süre içerisinde fabrika sahiplerine 3 milyon 777 bin Euro hasar ödemesi gerçekleştirdi. Düzenlenen törende konuşan Fabrika Ortağı Mustafa Çetinbulut; sigorta yetkililerine teşekkürlerini ileterek en kısa sürede fabrikayı ayağa kaldırmak istediklerini ifade etti. Çetinbulut; "Yangından 6 saat sonra ilk defa sigortanın görevlendirdiği ekspertizimiz aradı. Aslında yüreğimize ilk suyu onlar serpti, çünkü yangına hala devam ediyordu. Devamında çok hızlı bir şekilde hasar tespiti yapıldı. 45 gün gibi kısa bir sürede sağ olsunlar hasarımızı ödüyorlar. Önlemlerimizi almıştık ama bir noktada önüne geçilemiyor. Tehlikeli bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Geri dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Tesisimiz ayda 1200 tonun üzerinde atık üretme kabiliyetinde bir tesis. O yüzden bu yatırımımızı Allah nasip ederse devam ettirme düşüncemiz var. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Habip Çetinkaya, oluşan hasarı kısa sürede karşıladıklarını söyleyerek; "17 Eylül’de yapmış olduğumuz poliçede bir hasar meydana geldi. Firma sahiplerine geçmiş olsun diliyorum, sevindirici tarafı çok şükür bir can kaybı yok. Hasar olmazsa sigorta olmaz, sigortacı ad hasar olduğunda kendini ortaya koyabilir. Yangından hemen sonra firma sahipleriyle çalışmalara başladık. 45 gün gibi kısa süre zarfında da hasarın hepsini bugün itibariyle ödedik. Allah bir daha göstermesin. Şehir için de önemli böyle bir tesisin boş durmaması. Yeniden ayağa kalkması için sorumluluk duygumuz vardı. Hasarı ne kadar hızlı ödersek şirket de hızlı bir şekilde toparlanıp ülke ekonomisine katkı verecekti. Allah bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Sigorta şirketinin Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Salih Çelen ise; 140 trilyon TL’lik bir ödeme gerçekleştirdiklerini kaydetti.