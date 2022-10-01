Adana’da iki katlı müstakil evde çıkan yangını bir kişi hortumla söndürmeye çalıştı.

Adana’da iki katlı müstakil evde çıkan yangını bir kişi hortumla söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre iki katlı müstakil evin ikinci katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyüp tüm evi sararken, ev sahibi çocuklarını da alarak aşağı inip canını kurtardı. Bu arada itfaiye ekiplerine de haber verildi. Bir kişi itfaiye ekibi gelene kadar bahçe hortumunu alarak yangını söndürmeye çalıştı ancak yangın büyüyerek devam etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi. Eşyaların tamamı yandı.