Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını söndüren ekipler, zor nefes alan kediyi de yaşatabilmek için seferber oldu. Bir itfaiye eri, kediyi kendi oksijen maskesiyle hayatta tuttu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangını söndüren ekipler, zor nefes alan kediyi de yaşatabilmek için seferber oldu. Bir itfaiye eri, kediyi kendi oksijen maskesiyle hayatta tuttu.

Yangın, Hacı Hızır Mahallesi Terzibayırı Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Öğrencilerin yaşadığı evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak, kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan kedi ise dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen kedi için hem itfaiye hem de sağlık ekipleri seferber oldu. Bir itfaiye eri, zor nefes aldığı gözlenen kediyi kendi oksijen maskesiyle hayatta tutmaya çalıştı. Dumandan etkilenen kedi yapılan müdahale ile kendine geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.