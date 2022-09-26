Edinilen bilgilere göre, Çankaya Mahallesi’nde bulunan bir çöp kutusunda yangın çıktı. Sigara atılmasından dolayı çöplerin alev almasıyla çıktığı iddia edilen yangında plastik çöp kutusu zarar gördü. Yangının büyümeden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi.

Eskişehir’de içine sigara atılması sonucu alev alan plastik çöp kutusu çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

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