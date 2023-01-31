Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Boyundere köyündeki caminin yanmasının ardından tadilat ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Boyundere köyündeki caminin yanmasının ardından tadilat ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yaklaşık 2 ay önce elektrik aksamından dolayı çıkan yangında cami büyük hasar görmüştü. Yaşanan bu olayın ardından Tut İlçe Müftülüğü öncülüğünde hayırsever vatandaşların yardımıyla, camide tadilat ve onarım çalışmaları başladı.

Büyük bir aşama kaydedilen tadilat ve onarımda sona gelindi. Tut İlçe Müftüsü Hilmi Benli, Boyundere Köyü Caminin tadilatını yerinde inceledi.

Caminin tamamen boyanarak, çinilerinin komple yenilendiğini ve elektrik sisteminin değiştirildiğini ifade eden yetkililer, mozaik ve parkenin yapılmasının ardından halıların serileceğini ifade etti.

Caminin birkaç hafta içerisinde ibadete açılması bekleniyor.