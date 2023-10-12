Zeytinburnu’nda çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi’nin içinde yapılan restorasyonun yüzde 65’i tamamlanırken, çatısı ve dış cephesindeki çalışmalar ise bitti. Çalışmalara verdiği destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Balıklı Rum Hastanesi İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, hastanenin bahar ayında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi’nin Yaşlı Bakımevi Binası 4 Ağustos 2022 tarihinde çıkan yangında büyük çapta hasar görmüş, binada kalan 104 kişi çevredeki hastanelere sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası’nda, yangının hemen ardından onarım çalışmaları başlamıştı. Yangından sonra restorasyona alınan tarihi hastanede çatı ve dış cephe çalışmaları tamamlanırken, içindeki çalışmaların ise yüzde 65’i bitti. Balıklı Rum Hastanesi İnşaat Mühendisi Erol Yümlü binada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bahar ayında açılması planlanan hastanede biten çatı ve dış cephe havadan görüntülendi.

“Binalarımızın çoğu 1890 - 1903 yılları yapısı tarihi eser”

Yanan hastanenin tarihi hakkında bilgi veren Balıklı Rum Hastanesi İnşaat Mühendisi Erol Yümlü, “1753 yılında kurulmuş bir vakıf. Binalarımızın çoğu 1890 - 1903 yılları yapısı tarihi eser. 1. Dünya Savaşı’nda askeri hastane olarak özellikle içinde bulunduğumuz bina hizmet vermiştir. Günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor. 4 Ağustos tarihinde bir yangın meydana geldi. Maalesef gördüğünüz bu kat tamamıyla yandı. Şimdiki İçişleri Bakanımız o zamanın Valisi ve Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle ivedilikle bu konuya değer verip hemen çatımızın onarımıyla ilgili ihaleler sonucunda çatımızı kapatarak binamızı kış koşullarından korumuş olduk” dedi.

“Her başımız sıkıştığında kapıyı rahatlıkla çaldığımız devlet kurumumuz yanımızda”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Balıklı Rum Hastanesi’nin bahar ayında açılmasını planladıklarını söyleyen Erol Yümlü, “Çatının ve dış cephenin tamamı bitti. Pencerelerimiz takıldı. İç kısımda yüzde 65-70 oranında tamamlandı. Gördüğünüz gibi ışıklar, elektrikler, tesisatlar toparlandı. Yeni valimizin desteğiyle ikinci bir ihale olacak. Dolayısıyla odalarımız da tamamlandıktan sonra bahar ayında burayı hizmete açmayı planlıyoruz. Yangından sonra ilk yaptığımız şey kurul onayını aldıktan sonra yukarıda görülen volta döşemeler. Onun üstündeki çatı, izolasyon ve dereler ilk bitenlerdi. Dış cephemizde mevcut olan binamızın korunması için camlarımıza öncelik verdik. Ve dış cephemiz komple bitti. Bütün elektrik tesisatları yenilerek devam etti. Kalan işlemler odalara banyo yapılması söz konusudur. Ve zeminde seramik işleri yapılacak. Onun haricinde kapılarla beraber bitmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdiki İçişleri Bakanımızın ve valimizin büyük desteği ve her başımız sıkıştığında kapıyı rahatlıkla çaldığımız devlet kurumumuz yanımızda. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.