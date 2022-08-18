Sinop’un Boyabat ilçesinde yol kenarında yanmış halde bulunan aracın sahibi 52 yaşındaki Gülten İnan’ın cesedi sabah saatlerinde 500 metre ileride gölette bulundu.

Sinop’un Boyabat ilçesinde yol kenarında yanmış halde bulunan aracın sahibi 52 yaşındaki Gülten İnan’ın cesedi sabah saatlerinde 500 metre ileride gölette bulundu.

Olay, önceki gece Boyabat ilçesine bağlı Koçak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökırmak üzerindeki Fevzi Çakmak Köprüsü mevkisinde yol kenarında köylüler tarafından yanmış halde bir otomobil bulunarak jandarmaya haber verildi. Bölgeye gelen ekipler aracın Gülten İnan’a (52) ait olduğunu tespit ederek ailesine ulaştı fakat kendisinin evde olmadığı öğrenildi. Çevrede ve ırmakta arama çalışmaları başlatıldı. Hassas burunlu köpek ve deniz polisinin katıldığı aramalarda çevrede ve ırmakta kadına ait bir ize rastlanılamadı.

500 metre uzakta bulundu

52 yaşındaki Gülten İnan’ın cesedine sabah saatlerinde Gökırmak çevresinde aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında ulaşıldı. Jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak incelemeye aldı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.