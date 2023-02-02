Rize’nin Kalkandere ilçesinde çıkan araba yangınında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Rize’nin Kalkandere ilçesinde çıkan araba yangınında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Fındıklı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden ötürü Duran Kabaoğlu, aracında oturduğu esnada yangın çıktı. Çıkan yangının büyümesiyle dumanları gören vatandaşlar olayı 112 Acil servis hizmetine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kalkandere İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrasında Kabaoğlu’nun tamamen yanmış cansız bedeniyle karşılaştılar. Kabaoğlu’nun cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.