Eskişehir’de bir anda yanmaya başlayan araca, oto yıkama tabancası ile müdahale eden esnaf ve vatandaşlar, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ankara Sokak üzerinde bulunan 26 UP 816 plakalı otomobilin motor kısmında, iddiaya göre, benzinde hortumunun patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören araç sahibi ve çevredekiler, olaya müdahile olmak için adeta seferber oldu. Otomobilden yükselen alevlere bazı esnafların yangın tüpüyle müdahale ettiği görüldü. Aracın yandığı noktanın yakınında bulunan bir oto yıkama esnafı ise aracın motor kısmındaki yangına elindeki yıkama tabancası ile müdahale etti. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydettiği yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.